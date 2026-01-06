Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 06 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Guarda: PJ detém suspeito de abusar sexualmente da sobrinha da companheira

06 jan, 2026 - 10:46 • Olímpia Mairos

Os crimes terão sido praticados contra uma menor de 13 anos e ocorreram na residência do casal.

A+ / A-

A Polícia Judiciária deteve esta segunda-feira, na região da Guarda, um homem de 55 anos, fortemente indiciado pela prática de crimes de abuso sexual de crianças, abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável e pornografia de menores.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ explica que os crimes terão sido praticados contra uma menor de 13 anos, sobrinha da companheira do suspeito. Os atos sexuais de relevo terão começado em maio de 2025 e ocorreram na residência onde o homem vivia com a companheira.

“Os factos investigados apontam para a prática reiterada de crimes de abuso sexual de menores e de pornografia de menores”, refere a Polícia Judiciária.

A investigação teve origem numa denúncia feita por um familiar da vítima à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Seia, que levou à ativação da PJ. No decurso das diligências, foram recolhidos “sólidos elementos probatórios” que sustentaram as suspeitas sobre o agora detido.

O inquérito é titulado pelo Ministério Público da Guarda. O suspeito vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, onde lhe serão aplicadas as respetivas medidas de coação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 06 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer