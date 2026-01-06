Ouvir
Operação Marquês

Julgamento da Operação Marquês adiado de novo. Nova sessão marcada para 13 de janeiro

06 jan, 2026 - 10:00 • João Malheiro , Liliana Monteiro

Segunda advogada disse que é impossível representar um oficioso que não estava na sala de audiência. Juíza aceitou dar cinco dias úteis para Ana Velho estudar o processo.

A+ / A-

[Atualizado às 10h55]

A retoma do julgamento da Operação Marquês foi adiada para a próxima terça-feira, dia 13 de janeiro, depois de a segunda advogada oficiosa atribuída a José Sócrates ter recusado defender o antigo primeiro-ministro.

Ana Velho diz que é impossível representar alguém que nem está na sala. José Sócrates não compareceu em tribunal, no Campus de Justiça, no dia em que devia retomar o julgamento da Operação Marquês.

Anteriormente, a advogada Inês Louro, a primeira que foi sorteada para defender o antigo primeiro-ministro, recusou-se a defendê-lo, alegando objeção de consciência por pertencer ao Chega.

O partido de André Ventura é dos mais críticos ao ex-secretário-geral do Partido Socialista, retratando inclusive Sócrates de forma negativa em cartazes. Por esta razão, a advogada Inês Louro pediu escusa do processo.

"Não seria minimamente ético quando se toma certas posições públicas defender o contrário", disse aos jornalistas.

Depois de quase dois meses de interrupção, a sessão desta terça-feira tinha início marcado para as 09h30, no Campus de Justiça, mas, mais de uma hora depois, acabou por ser adiada para a próxima semana.

Os trabalhos do julgamento da Operação Marquês ficaram suspensos em novembro passado após o advogado Pedro Delille ter abandonado o caso.

José Sócrates não se fez representar, depois de o seu novo advogado José Preto ter comunicado ao tribunal que está internado devido a um problema de saúde.

Ao que a Renascença apurou junto de fonte judicial, José Preto enviou no passado sábado um requerimento onde informa que está hospitalizado desde o passado dia 27 de dezembro por causa de uma questão respiratória.

Não terá anexado um comprovativo da situação clinica e informa que não tem previsão de alta. Para além disso, refere que, quando tal acontecer, não terá condição imediata para desempenhar funções de defesa de José Socrates.

Saiba Mais
