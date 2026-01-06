Metro de Lisboa vai ter piquete 24h por dia nas escadas rolantes e elevadores na Baixa-Chiado e Aeroporto

O Metro de Lisboa vai experimentar ter um piquete 24 horas por dia nas estações Baixa-Chiado e Aeroporto, informou a empresa num comunicado publicado no site.

As 22 escadas rolantes e os seis elevadores das duas estações vão ter "assistência técnica para manutenção completa" e permanente dos equipamentos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As estações Baixa-Chiado e Aeroporto são das mais utilizadas na cidade de Lisboa, tanto pelos turistas como pela população.

O Metropolitano de Lisboa adjudicou, por isso, um contrato com a empresa concorrente de elevadores Kone, no valor aproximado de seis milhões de euros.



Segundo os dados consultados pela Renascença à hora desta publicação, estão fora de serviço 23% dos elevadores na Linha Amarela, 31% dos elevadores na Linha Azul, 27% dos elevadores na Linha Verde e 19% dos elevadores na Linha Vermelha.

Este projeto-piloto terá uma duração de 62 meses, a contar da data da assinatura do contrato, e o objetivo é "garantir a fiabilidade dos equipamentos mecânicos e melhorar os tempos de resposta às ocorrências".



A empresa espera ainda conseguir reabilitar mais de 25 escadas rolantes nas estações de Alameda, Odivelas, Oriente e Terreiro do Paço.

O Metro de Lisboa dispõe de 121 elevadores, 234 escadas rolantes e 10 tapetes rolantes nas 56 estações de Lisboa.