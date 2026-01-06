Nestlé retira lotes de fórmulas infantis devido a "potencial presença" de toxina

06 jan, 2026 - 00:11 • Catarina Magalhães
A Nestlé informou esta segunda-feira que decidiu "realizar a retirada preventiva de lotes específicos de Fórmulas Infantil NAN e Alfamino Júnior", como se lê no comunicado no site oficial da "Nestlé".
O anúncio acontece depois da multinacional detetar uma "potencial presença" de uma toxina.
"Detetou-se a potencial presença de Cereulida numa matéria-prima", lê-se. "Até ao momento, não foi confirmada nenhuma incidência associada ao consumo destes lotes."
A Cereulida é uma bactéria criada por certas estirpes do microorganismo "Bacillus cereus", que pode causar vómitos intensos, diarreia e sonolência.
A presença desta toxina no corpo do bebé poderá causar sintomas entre 30 minutos e seis horas após o consumo, como se lê na publicação da marca nas redes sociais.
Caso o bebé confirme estes sintomas, a Nestlé aconselha que os responsáveis pelo menor consultem um profissional de saúde.
Apesar desta toxina ser encontrada em alguns alimentos como leite e produtos lácteos, a Cereulida pode, de facto, causar uma intoxicação alimentar.
A Nestlé disponibilizou no site uma lista dos lotes NAN e Alfamino Júnior afetados: Alfamino Júnior (400g), NAN SUPREME Pro 1 e 2 (800g), NAN TOTAL 1 (400g e 800g), NAN TOTAL 2, NAN OPTIPRO 1 (800g e 200ml), NAN AR (800g) e PreNAN (400g).
O lote pode ser confirmado na base da lata ou no topo da embalagem.
Caso o lote não esteja afetado, "o seu bebé pode continuar a consumir a fórmula infantil".
Porém, a empresa pediu "sinceras desculpas" e diz que "a segurança e bem-estar dos bebés é a prioridade".
A Nestlé deu ainda conta de que será feito um reembolso, sendo necessário que preencha um formulário ou poderá contactar através do telefone 800 201 937 (chamada gratuita, das 08h30 às 20h30 segunda a sábado, exceto feriados).