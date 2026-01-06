PJ detém homem no Caniço por suspeita de tráfico de droga

06 jan, 2026 - 09:52 • Olímpia Mairos
A Polícia Judiciária deteve, no Caniço, um homem de 36 anos por suspeita de tráfico de estupefacientes, no âmbito de uma operação realizada na segunda-feira-feira pelo Departamento de Investigação Criminal da Madeira.
Em comunicado, a PJ adianta que a detenção ocorreu durante “mais uma ação de prevenção e combate ao tráfico de droga na Região Autónoma da Madeira”, tendo sido apreendidos cerca de 2,3 quilos de canábis resina, vulgarmente conhecida como haxixe.
Segundo o documento, a quantidade de droga apreendida “corresponde a cerca de 4.760 doses individuais no mercado ilícito”.
O suspeito, residente na Região Autónoma da Madeira e sem antecedentes criminais conhecidos, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial do Funchal, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.