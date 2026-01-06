PJ detém suspeito de tentativa de homicídio em Albufeira

A Polícia Judiciária deteve esta segunda-feira um homem, de 29 anos, suspeito da prática do crime de homicídio na forma tentada, ocorrido na madrugada de 29 de dezembro, no concelho de Albufeira.

Em comunicado, a PJ adianta que a vítima, um homem de 39 anos, “foi agredida na via pública com recurso a um objeto corto-perfurante”, tendo sofrido ferimentos graves.

"Face às lesões graves provocadas", foi necessária a “pronta intervenção dos meios de socorro” e o transporte para a Unidade Local de Saúde do Algarve – Hospital de Faro, acrescenta a PJ.

A investigação, desenvolvida pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, permitiu apurar que na origem das agressões estiveram confrontos anteriores entre o suspeito e a vítima. Segundo a PJ, terão existido “confrontos verbais e físicos prévios, por motivos aparentemente fúteis”.

O homem detido será agora presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e para aplicação das respetivas medidas de coação.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Albufeira.