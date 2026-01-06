Polícia Judiciária detém em Gondomar reincidente por abuso sexual de menores

Um homem, de 25 anos, foi detido por pornografia e por alegadamente abusar sexualmente de uma menor, de 13 anos, em Gondomar, distrito do Porto, sendo reincidente neste tipo de crimes, indicou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, esta força de investigação criminal refere que o suspeito, "familiar afastado da vítima e com antecedentes criminais pelo mesmo ilícito, iniciou em julho de 2025 um processo de aliciamento através das redes sociais, enviando-lhe mensagens elogiosas com o objetivo de ganhar a sua confiança".

"Posteriormente, solicitou-lhe fotografias de nudez, a que a menor acedeu, o que fez com que passasse a exercer ameaças de divulgação para, assim, obter mais fotos íntimas de natureza sexual", acrescenta a PJ.

A investigação sustenta que "em julho de 2025, e após muita insistência, convenceu-a a encontrar-se com ele, em Gondomar, tendo de seguida conduzido a menor para umas construções abandonadas onde cometeu os abusos sexuais".

"Por um lado, o agressor aproveitou-se do ascendente e domínio que obteve, de forma engenhosa, sobre a menor e, por outro, da inexperiência e vulnerabilidade, em razão da sua idade, para criar as condições que levaram à prática dos abusos sexuais", frisa a PJ.

O homem está indiciado dos crimes de abuso sexual de crianças e de pornografia de menor.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.