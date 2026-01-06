Ouvir
Professor detido suspeito de abuso sexual de criança proibido de exercer funções

06 jan, 2026 - 22:55

Suspeito de abuso sexual contra um menor de 12 anos com deficiência numa escola de Lisboa foi esta terça-feira presente a primeiro interrogatório judicial.

O professor de 38 anos detido na segunda-feira por suspeita de crimes de abuso sexual de crianças numa escola em Lisboa está proibido de exercer funções com menores, como medida de coação, adiantou esta terça-feira fonte policial.

A Polícia Judiciária (PJ) divulgou esta terça-feira, em comunicado, que o professor é suspeito de crimes de abuso sexual de crianças, em contexto escolar, contra um menor de 12 anos com perturbação neurológica permanente.

"O suspeito, professor de uma atividade extracurricular frequentada por crianças do primeiro ciclo, terá praticado atos sexuais de relevo contra a criança, portadora de perturbação neurológica permanente", indicou a PJ.

O homem, detido na segunda-feira, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicadas como medidas de coação a proibição de exercício de funções com menores e proibição de se ausentar do país, adiantou à Lusa fonte policial.

De acordo com a investigação policial divulgada pela PJ, os crimes de abuso sexual de crianças terão ocorrido numa escola em Lisboa, tendo sido "reportados pela mãe do menor, após este apresentar comportamentos de recusa escolar".

