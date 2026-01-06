Ouvir
Reforço do areal entre Quarteira e o Garrão avança segunda-feira e termina antes da época balnear

06 jan, 2026 - 12:48 • Olímpia Mairos

Obra de alimentação artificial vai reforçar a estabilidade da frente costeira ao longo de 6,7 quilómetros.

A obra de alimentação artificial do troço costeiro entre as praias de Quarteira e do Garrão tem início marcado para a próxima segunda-feira, 12 de janeiro.

Em comunicado, o Ministério do Ambiente indica que a intervenção, prevista no Plano de Ordenamento da Orla Costeira Vilamoura–Vila Real de Santo António, pretende mitigar a erosão das arribas e reforçar a estabilidade da frente marítima ao longo de 6,7 quilómetros.

De acordo com o projeto de execução, serão depositados cerca de 1,4 milhões de metros cúbicos de sedimentos naquele troço do litoral algarvio.

A intervenção permitirá não só reduzir os efeitos da erosão, como garantir a “estabilidade” de toda a área, assegurando ainda a inexistência de impactos negativos “no sistema de ilhas-barreira da Ria Formosa, a sotamar”, lê-se no documento.

No final da obra, está previsto um alargamento médio de cerca de 37,5 metros da parte emersa do areal das praias abrangidas. O investimento global ronda os 14,9 milhões de euros e a empreitada deverá estar concluída antes do início da próxima época balnear.

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, citada em comunicado, sublinha que esta intervenção se insere num conjunto mais alargado de obras em curso no litoral algarvio.

“Esta é uma das muitas intervenções que estão já em execução no Algarve”, refere Maria da Graça Carvalho, apontando como exemplos a obra na Praia do Vau, em Portimão, a renaturalização da Península do Ancão, a alimentação artificial da Praia da Fuzeta e da Ilha da Armona, assim como a reestruturação dos molhes de Quarteira, atualmente em estudo.

Para a governante, trata-se de obras essenciais para o país. “Estamos comprometidos em garantir a segurança das populações e a proteção da orla costeira”, afirma, sublinhando a importância destas intervenções na defesa do litoral nacional.

O concurso público internacional para a execução da obra, lançado a 3 de setembro de 2025, foi ganho pela empresa Dravosa S.A., estando a assinatura do contrato agendada para 10 de janeiro, em Loulé.

