Seia: PJ detém suspeito de abusar sexualmente da sobrinha da companheira

06 jan, 2026 - 10:46 • Olímpia Mairos

Os crimes terão sido praticados contra uma menor de 13 anos e ocorreram na residência do casal.

A Polícia Judiciária deteve esta segunda-feira, na região da Guarda, um homem de 55 anos, fortemente indiciado pela prática de crimes de abuso sexual de crianças, abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável e pornografia de menores.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ explica que os crimes terão sido praticados contra uma menor de 13 anos, sobrinha da companheira do suspeito. Os atos sexuais de relevo terão começado em maio de 2025 e ocorreram na residência onde o homem vivia com a companheira.

“Os factos investigados apontam para a prática reiterada de crimes de abuso sexual de menores e de pornografia de menores”, refere a Polícia Judiciária.

A investigação teve origem numa denúncia feita por um familiar da vítima à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Seia, que levou à ativação da PJ. No decurso das diligências, foram recolhidos “sólidos elementos probatórios” que sustentaram as suspeitas sobre o agora detido.

O inquérito é titulado pelo Ministério Público da Guarda. O suspeito vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, onde lhe serão aplicadas as respetivas medidas de coação.

