Porto

Um morto e um ferido em incêndio em vivenda na Trofa

06 jan, 2026 - 19:56 • Lusa

Teto de vivenda desaba e três familiares da vítima mortal, também moradores da mesma casa, sobreviveram ao incêndio e estão a receber acompanhamento psicológico e camarário. A causa do fogo é desconhecida.

Um incêndio que deflagrou esta terç-numa vivenda na freguesia do Muro, no concelho da Trofa, distrito do Porto, provocou um morto e um ferido, disse à Lusa fonte da autarquia.

O presidente da Câmara da Trofa, Sérgio Araújo, que se deslocou ao local para acompanhar a situação, adiantou que há a lamentar uma vítima mortal na sequência deste incêndio.

Fontes dos bombeiros da Trofa referiram que o teto da vivenda desabou e que uma mulher foi transportada para o hospital de Famalicão. A causa do fogo é desconhecida.

Os restantes três elementos da família sobreviveram ao incêndio, mas estão a receber acompanhamento psicológico e camarário, acrescentou fonte da assessoria da Câmara da Trofa.

A mesma fonte referiu que os desalojados optaram por ir dormir a casa de familiares.

Segundo fonte dos Bombeiros da Trofa, o alerta para o incêndio na habitação na Rua Central da Carriça, na localidade de Muro, foi dado às 14h36 e pelas 18h00 encontrava-se em fase de conclusão.

No terreno estiveram 47 operacionais, apoiados por 21 veículos, e elementos da Polícia Judiciária.

No local esteve também uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica, elementos dos bombeiros de Vila Nova de Famalicão e de Ermesinde, Proteção Civil e Polícia Municipal da Trofa.

