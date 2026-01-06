Universidade de Coimbra cria nova molécula para tratamento do cancro

Uma equipa de investigadores do Departamento de Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, em colaboração com a empresa Luzitin SA, desenvolveu “uma molécula inovadora” que poderá representar um avanço significativo no tratamento de tumores sólidos através de Terapia Fotodinâmica.

Em comunicado, a universidade explica que o desenvolvimento de medicamentos eficazes contra tumores sólidos enfrenta dois grandes desafios: a acumulação seletiva do fármaco no tumor e a sua capacidade de penetrar em tecidos tumorais densos. Ao contrário da tendência dominante, baseada em moléculas maiores e nanopartículas complexas, a equipa de Coimbra optou por uma abordagem diferente.

O trabalho resultou na síntese da molécula LUZ51, o mais pequeno fotossensibilizador conhecido capaz de absorver luz infravermelha, uma característica essencial para atravessar eficazmente os tecidos humanos.

“A Terapia Fotodinâmica baseia-se na ativação de um fotossensibilizador através de luz vermelha ou infravermelha. Na presença de oxigénio, esta ativação desencadeia reações químicas que levam à morte das células tumorais”, explica Luís Arnaut, professor da FCTUC e investigador do Centro de Química de Coimbra, citado em comunicado.

Segundo o investigador, uma das principais vantagens desta terapia é a elevada seletividade. “O fármaco é praticamente inócuo sem luz, permitindo destruir o tumor apenas na área iluminada”, sublinha.

Os estudos realizados mostram que a LUZ51 se acumula cerca de 13 vezes mais nos tumores do que nos tecidos adjacentes e é rapidamente absorvida pelas células tumorais. Em modelos animais, a Terapia Fotodinâmica com esta molécula permitiu curar ratinhos com tumores agressivos, preservando os tecidos saudáveis e minimizando efeitos adversos.

Segundo os investigadores, resultados particularmente relevantes foram observados no tratamento do análogo humano do cancro da mama triplo negativo.

“Mesmo quando o tumor primário já apresentava sinais de metastização para os pulmões, o tratamento local com LUZ51 levou à redução significativa, e em alguns casos à eliminação, das metástases pulmonares”, revela Luís Arnaut.

Os investigadores admitem que estes dados sugerem uma possível ativação do sistema imunitário, capaz de gerar uma resposta antitumoral para além da área diretamente tratada.

A molécula LUZ51 foi patenteada pela Universidade de Coimbra e pela Luzitin SA, com patentes concedidas nos principais mercados da oncologia. Os resultados dos estudos in vivo foram publicados na revista científica Angewandte Chemie International Edition.

Apesar do potencial demonstrado, os investigadores sublinham que a molécula terá ainda de passar por ensaios clínicos antes de poder ser utilizada em doentes, um processo que poderá demorar cerca de cinco anos. Ainda assim, segundo os investigadores, a descoberta abre novas perspetivas para tratamentos oncológicos mais seletivos e eficazes.