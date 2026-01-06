Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 06 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Saúde

Urgências. Doentes urgentes têm de esperar mais 20 horas no Hospital de Faro

06 jan, 2026 - 07:41 • João Malheiro

No Hospital Amadora-Sintra, a espera é de 11 horas.

A+ / A-

Continuam as dificuldades esta terça-feira no acesso às urgências. Os doentes com pulseira amarela - urgentes - esperam mais de 20 horas para serem vistos por um médico no Hospital de Faro.

Segundo o portal do Serviço Nacional de Saúde, No Hospital Amadora-Sintra, a espera é de 11 horas.

E no Hospital de Torres Vedras, doentes urgentes esperam cerca de nove horas para serem vistos por um médico - assim como nos hospitais de Vila Franca e no Beatriz Angelo, em Loures.

Todos os tempos de espera podem ser acompanhados em tempo real na plataforma oficial.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 06 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer