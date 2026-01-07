Ouvir
Presidenciais 2026

“A desinformação não vota, mas influencia”: CNE lança campanha em período eleitoral

07 jan, 2026 - 09:55 • Olímpia Mairos

Iniciativa pretende reforçar a literacia mediática, ajudar a identificar conteúdos falsos e disponibilizar mecanismos de denúncia durante períodos eleitorais.

“A desinformação não vota, mas influencia”. É este o mote da campanha lançada esta quarta-feira pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) para apoiar os cidadãos na identificação, prevenção e denúncia de conteúdos falsos durante períodos eleitorais.

A iniciativa surge numa altura em que decorre a campanha eleitoral para a eleição do novo Presidente da República e num contexto de aumento da desinformação associada a atos eleitorais, fenómeno que a CNE considera uma ameaça à integridade do processo democrático.

Entre os principais objetivos da campanha estão o alerta para os perigos da desinformação, o reforço da literacia mediática e digital, a ajuda aos eleitores na identificação e filtragem de informação falsa, a divulgação de mecanismos simples de denúncia e a promoção de fontes credíveis e procedimentos corretos, de forma a minimizar o impacto de conteúdos enganadores nos vários canais de comunicação.

No âmbito desta ação, a CNE lançou um microsite onde é possível encontrar informação sobre como reconhecer sinais de desinformação eleitoral e quais os passos a seguir para avaliar a origem, o conteúdo e o contexto das mensagens partilhadas.

O site disponibiliza ainda canais seguros e confidenciais para reportar ações de desinformação, incluindo um formulário digital, bem como dois guias práticos destinados a ajudar os cidadãos a identificar sinais de manipulação e a reduzir o risco de serem influenciados por informação falsa.

Além do microsite, a campanha vai ser divulgada através de vários meios e plataformas, nomeadamente nas redes sociais e em publicidade digital em órgãos de comunicação social regionais e locais.

