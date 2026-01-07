Ouvir
Amadora-Sintra. Subiu para 14 horas o tempo de espera para doentes urgentes

07 jan, 2026 - 09:06 • Redação

De acordo com o portal do SNS, nas urgências do Hospital de Vila Franca de Xira os doentes urgentes esperam oito horas para serem vistos por um médico.

Subiu para 14 horas o tempo de espera para que doentes urgentes, triados com pulseira amarela, possam ser vistos por um médico no Hospital Amadora-Sintra.

No Beatriz Ângelo, em Loures, o tempo de espera nas urgências é de quase 10 horas, sendo que, por sua vez, no Garcia de Orta, em Almada, o tempo de espera ronda as 11 horas.

Ainda de acordo com o portal do SNS, nas urgências do Hospital de Vila Franca de Xira, os doentes urgentes esperam oito horas para serem vistos por um médico.

Tópicos
