Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 07 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Morte no Seixal

Ambulância pedida em 15 minutos, mas falhou a resposta “por falta de meios”

07 jan, 2026 - 12:10 • Cristina Nascimento com Lusa

Presidente do INEM garante que o novo sistema de triagem não teve influência no caso do homem que morreu depois de três horas à espera de socorro.

A+ / A-

[em atualização]

O presidente do INEM, Luís Mendes Cabral, garante que o instituto “fez o seu trabalho” e que a falta de resposta ao homem que morreu na terça-feira, no Seixal, à espera de socorro, ficou a dever-se a “falta de meios”.

Em conferência de imprensa, Cabral assegura que o novo sistema de triagem não teve qualquer tipo de influência no desfecho do caso.

Apesar de identificar uma falta de meios, o presidente do INEM assegura que, perante o aumento da atividade gripal e uma previsível maior procura dos serviços de saúde, foram contratadas mais seis ambulâncias para a margem sul.

De acordo com Luís Cabral, os meios não estavam disponíveis por estarem retidos nas unidades de saúde.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Lusa teve acesso à fita do tempo deste caso, que mostra que o homem, de 78 anos, ligou pela primeira vez a pedir socorro ao INEM pelas 11h20 de terça-feira, tendo esta situação sido classificada como prioridade 3 - que prevê o acionamento de meios em 60 minutos -, mas apenas foi enviada a viatura médica pelas 14h09, quase três horas depois.

A fita do tempo regista, pelas 11h23, que a vítima tinha dado uma queda, mostrando-se agitado, confuso, sonolento e prostrado.

Apesar de ter sido considerado uma situação de prioridade 3, mais de uma hora depois, pelas 12h48, a fita indica que a Cruz Vermelha do Seixal não tinha ambulância, que as ambulâncias de Almada e Seixal estavam ocupadas e, pelas 13h29, houve uma segunda chamada para o INEM a questionar a demora de meios.

Pelas 14h05 houve uma nova chamada e foi registado que a vítima estava em paragem cardiorrespiratória e pelas 14h09 foi enviada a viatura médica de Almada, que entretanto ficou livre.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 07 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)