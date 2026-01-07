Ambulância pedida em 15 minutos, mas falhou a resposta “por falta de meios”

[em atualização]

O presidente do INEM, Luís Mendes Cabral, garante que o instituto “fez o seu trabalho” e que a falta de resposta ao homem que morreu na terça-feira, no Seixal, à espera de socorro, ficou a dever-se a “falta de meios”.

Em conferência de imprensa, Cabral assegura que o novo sistema de triagem não teve qualquer tipo de influência no desfecho do caso.

Apesar de identificar uma falta de meios, o presidente do INEM assegura que, perante o aumento da atividade gripal e uma previsível maior procura dos serviços de saúde, foram contratadas mais seis ambulâncias para a margem sul.

De acordo com Luís Cabral, os meios não estavam disponíveis por estarem retidos nas unidades de saúde.

A Lusa teve acesso à fita do tempo deste caso, que mostra que o homem, de 78 anos, ligou pela primeira vez a pedir socorro ao INEM pelas 11h20 de terça-feira, tendo esta situação sido classificada como prioridade 3 - que prevê o acionamento de meios em 60 minutos -, mas apenas foi enviada a viatura médica pelas 14h09, quase três horas depois.

A fita do tempo regista, pelas 11h23, que a vítima tinha dado uma queda, mostrando-se agitado, confuso, sonolento e prostrado.

Apesar de ter sido considerado uma situação de prioridade 3, mais de uma hora depois, pelas 12h48, a fita indica que a Cruz Vermelha do Seixal não tinha ambulância, que as ambulâncias de Almada e Seixal estavam ocupadas e, pelas 13h29, houve uma segunda chamada para o INEM a questionar a demora de meios.

Pelas 14h05 houve uma nova chamada e foi registado que a vítima estava em paragem cardiorrespiratória e pelas 14h09 foi enviada a viatura médica de Almada, que entretanto ficou livre.