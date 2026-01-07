Ouvir
Bombeiros

Chama-se Afonso e é o primeiro bebé de 2026 a nascer numa ambulância na Moita

07 jan, 2026 - 14:13 • Olímpia Mairos

O bebé nasceu às 6h47 desta quarta-feira, com o parto a ser assistido pelos Bombeiros Voluntários da Moita, depois de os pais terem procurado ajuda no quartel.

Afonso é o primeiro bebé a nascer numa ambulância na Moita em 2026. O parto ocorreu na madrugada desta quarta-feira, às 6h47, e foi assistido pelos Bombeiros Voluntários da Moita, após os pais terem procurado ajuda no quartel da corporação.

Perante a urgência, os pais procuraram ajuda no quartel, onde os bombeiros não hesitaram em agir. Entre uma madrugada fria de janeiro e momentos de grande emoção, dois Hugos, uma Carina e uma Bruna ajudaram Afonso a nascer em segurança — um momento que ficará para sempre na história da corporação.

“A vida não espera”, escreveram os bombeiros numa publicação nas redes sociais. “Não são todos os bebés que podem dizer ‘eu nasci aqui’. O Afonso é um deles.”

Após o parto, a mãe, o recém-nascido e a equipa de socorro seguiram para o Hospital de Setúbal, já “em clima de celebração e alívio”.

Este nascimento assinala o primeiro parto realizado pela corporação em 2026. Em 2025, os Bombeiros Voluntários da Moita registaram um número recorde de 15 partos feitos em ambulância e na estrada, um dado que reforça a importância do seu trabalho diário na linha da frente do socorro.

