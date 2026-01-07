Ouvir
Desaparecimento

Corpo encontrado na praia da Nazaré pode ser de Maycon Douglas

07 jan, 2026 - 16:51 • Catarina Magalhães

"Ao que tudo indica" o corpo pode tratar-se do ex-concorrente do reality show "Casa dos Segredos", desaparecido desde a madrugada de 31 de dezembro.

O corpo de um jovem foi encontrado esta quarta-feira na Praia do Sul, na Nazaré, e "ao que tudo indica" pode ser do ex-concorrente do reality show "Casa dos Segredos" Maycon Douglas, avançou a Autoridade Marítima Nacional em comunicado.

Desaparecido desde a madrugada de dia 31 de dezembro, véspera do "Réveillon", a Polícia Marítima começou as buscas no dia 1 de janeiro no mar da Nazaré.

Porém, a investigação marítima foi suspensa na tarde de domingo, a 4 de janeiro, sem que tenha sido encontrado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Na primeira manhã do ano, as autoridades encontraram destroços de um carro submerso, junto ao Farol de São Miguel Arcanjo. Segundo o "Jornal de Notícias", o veículo era do ex-concorrente Maycon.

O jovem brasileiro vivia desde os quatro anos na Nazaré e publicou uma mensagem nas redes sociais esta quarta-feira.

"2025 foi intenso. Aprendeu-se muito, viveu-se mais ainda", escreveu no último dia que foi avistado na localidade.

Na mesma publicação dos votos de bom ano, Maycon partilhou uma reflexão sobre o significado da passagem de ano: "Uma das datas com mais significado para mim é o Ano Novo… porquê? Não sei. Talvez aquela sensação de recomeço, mesmo sabendo que, no fundo, está tudo igual."

A família está a ser acompanhada por um gabinete de psicologia da Polícia Marítima desde o primeiro dia de buscas pelo ex-concorrente.

