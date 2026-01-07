Corpo encontrado na praia da Nazaré pode ser de Maycon Douglas

07 jan, 2026 - 16:51 • Catarina Magalhães
O corpo de um jovem foi encontrado esta quarta-feira na Praia do Sul, na Nazaré, e "ao que tudo indica" pode ser do ex-concorrente do reality show "Casa dos Segredos" Maycon Douglas, avançou a Autoridade Marítima Nacional em comunicado.
Desaparecido desde a madrugada de dia 31 de dezembro, véspera do "Réveillon", a Polícia Marítima começou as buscas no dia 1 de janeiro no mar da Nazaré.
Porém, a investigação marítima foi suspensa na tarde de domingo, a 4 de janeiro, sem que tenha sido encontrado.
Na primeira manhã do ano, as autoridades encontraram destroços de um carro submerso, junto ao Farol de São Miguel Arcanjo. Segundo o "Jornal de Notícias", o veículo era do ex-concorrente Maycon.
Desaparecimento
O jovem brasileiro vivia desde os quatro anos na Nazaré e publicou uma mensagem nas redes sociais esta quarta-feira.
"2025 foi intenso. Aprendeu-se muito, viveu-se mais ainda", escreveu no último dia que foi avistado na localidade.
Na mesma publicação dos votos de bom ano, Maycon partilhou uma reflexão sobre o significado da passagem de ano: "Uma das datas com mais significado para mim é o Ano Novo… porquê? Não sei. Talvez aquela sensação de recomeço, mesmo sabendo que, no fundo, está tudo igual."
A família está a ser acompanhada por um gabinete de psicologia da Polícia Marítima desde o primeiro dia de buscas pelo ex-concorrente.