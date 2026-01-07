E-Redes vai reforçar rede para resolver cortes de luz no concelho do Seixal

O presidente da Câmara do Seixal disse ter recebido a garantia por parte da E-Redes da resolução das constantes quebras de energia no concelho com o reforço e melhoria das infraestruturas elétricas.

Em declarações à agência Lusa, Paulo Silva disse que a garantia foi dada esta quarta-feira durante uma reunião com a empresa E-Redes, na qual participaram também os presidentes das Juntas de Freguesia mais afetadas (Corroios, Amora, Arrentela e Fernão Ferro) e o presidente da Comissão de Administração da AUGi (Áreas Urbanas de Génese Ilegal) do Pinhal do General.

A E-Redes, explicou o autarca, garantiu que, durante o ano de 2026, vão ser construídos, no concelho, nove novos postos de transformação (PT) de energia, distribuídos pelas três freguesias mais afetadas pelos cortes no fornecimento de eletricidade: seis na freguesia de Fernão Ferro (dos quais três serão construídos no Pinhal do General, promovidos pela Comissão de Administração da AUGI, no âmbito do processo de reconversão urbanística e cuja construção se irá iniciar ainda este mês), dois na freguesia de Corroios e um na freguesia da Amora.

Um destes postos de transformação irá entrar em funcionamento ainda em janeiro.

"Toda esta infraestrutura vai ter que estar construída até ao inicio do próximo inverno porque é no inverno que há o pico de consumo de energia", adiantou Paulo Silva.

Para além disso, segundo a Câmara Municipal do Seixal, a empresa garantiu um reforço da rede nas freguesias afetadas de modo a aumentar a capacidade de fornecimento de energia elétrica à população e resolver os problemas que se têm verificado no concelho.

Na reunião, solicitada pela autarquia, a E-Redes explicou que os cortes de energia registados durante o período do Natal e Ano Novo resultaram de uma conjugação de baixas temperaturas com um aumento significativo do consumo, o que originou impactos na rede elétrica.

Estas ocorrências, disse a empresa à autarquia do Seixal, não foram exclusivas do concelho do Seixal, tendo afetado várias zonas do país, em particular a Área Metropolitana de Lisboa, o que condicionou a capacidade de resposta das equipas de prevenção.

Os objetivos destas medidas agora indicadas pela empresa são reforçar a rede elétrica, melhorar a distribuição de energia e aumentar a estabilidade do abastecimento à população, indo ao encontro das exigências da Câmara Municipal do Seixal em obter respostas concretas para a resolução do problema.

Paulo Silva, sublinha que a reunião permitiu obter compromissos concretos da E-Redes.

"O nosso objetivo é resolver os problemas sentidos pela população e garantir um fornecimento de energia mais estável e fiável. A Câmara Municipal do Seixal acompanhará de perto a implementação destas medidas e continuará a desenvolver outros esforços em defesa da população do concelho", sustentou.

Ficou igualmente acordada a realização de uma nova reunião de acompanhamento, prevista para meados de fevereiro, com o objetivo de avaliar os resultados das intervenções que vão, no imediato, ser concretizadas pela E-Redes e identificar eventuais necessidades adicionais.

Além de ter solicitado a reunião que hoje se realizou a autarquia anunciou a 02 de dezembro que iria apresentar queixa à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos para abertura de um processo contra a E-Redes, por incumprimento dos níveis de qualidade do serviço de eletricidade à população do concelho.

Além da queixa a Câmara Municipal do Seixal anunciou que se reunirá com a Delegação do Seixal da Ordem dos Advogados, para assegurar apoio jurídico aos munícipes prejudicados, garantindo-lhes informação, esclarecimento e acompanhamento adequados para a defesa dos seus direitos.

A E-Redes é o principal operador da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal Continental das redes de alta, média e baixa tensão.