Fita do tempo: Homem morreu após três horas à espera do INEM

07 jan, 2026 - 20:01 • Redação, com Lusa
Um homem, de 78 anos, morreu após quase três horas à espera de socorro do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). O caso trágico aconteceu na terça-feira, 6 de janeiro, no Seixal, levantou uma onda de questões e críticas e entrou na campanha para a Presidência da República.
O presidente do INEM, Luís Mendes Cabral, garante que o instituto “fez o seu trabalho” e que a falta de resposta ao homem que morreu na terça-feira, no Seixal, à espera de socorro, ficou a dever-se a “falta de meios”. Na altura, todas as ambulâncias da região estariam retidas nos hospitais.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) abriu um inquérito ao caso.
Saúde
Ministério da Saúde, contactado pela Renascença, d(...)
Já o Ministério da Saúde, contactado pela Renascença, diz que a ministra Ana Paula Martins não irá fazer, para já, qualquer comentário sobre este caso. Resposta idêntica foi dada pelo diretor executivo do SNS, Álvaro Santos Almeida.
A Unidade Local de Saúde Almada-Seixal respondeu que "não tecerá comentários até serem conhecidas as conclusões" do processo de inquérito aberto pela IGAS.
De acordo com a fita do tempo, a que a agência Lusa teve acesso, a primeira chamada para o INEM aconteceu pelas 11h20, mas apenas foi enviada a viatura médica pelas 14h09, quase três horas depois.
A comissão de trabalhadores do INEM recusou ser “bode expiatório de falhas do Serviço Nacional de Saúde”, atribuindo à retenção de macas das ambulâncias nas urgências hospitalares a indisponibilidade de meios para socorro, como no caso do Seixal.