  • 07 jan, 2026
Fita do tempo: Homem morreu após três horas à espera do INEM

07 jan, 2026 - 20:01 • Redação, com Lusa

Primeiro pedido de socorro aconteceu pelas 11h20, mas só às 14h09 foi enviada uma ambulância.

Um homem, de 78 anos, morreu após quase três horas à espera de socorro do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). O caso trágico aconteceu na terça-feira, 6 de janeiro, no Seixal, levantou uma onda de questões e críticas e entrou na campanha para a Presidência da República.

O presidente do INEM, Luís Mendes Cabral, garante que o instituto “fez o seu trabalho” e que a falta de resposta ao homem que morreu na terça-feira, no Seixal, à espera de socorro, ficou a dever-se a “falta de meios”. Na altura, todas as ambulâncias da região estariam retidas nos hospitais.

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) abriu um inquérito ao caso.

IGAS abriu inquérito ao caso do homem que morreu à espera do INEM no Seixal

Ministério da Saúde, contactado pela Renascença, d(...)

Já o Ministério da Saúde, contactado pela Renascença, diz que a ministra Ana Paula Martins não irá fazer, para já, qualquer comentário sobre este caso. Resposta idêntica foi dada pelo diretor executivo do SNS, Álvaro Santos Almeida.

A Unidade Local de Saúde Almada-Seixal respondeu que "não tecerá comentários até serem conhecidas as conclusões" do processo de inquérito aberto pela IGAS.

De acordo com a fita do tempo, a que a agência Lusa teve acesso, a primeira chamada para o INEM aconteceu pelas 11h20, mas apenas foi enviada a viatura médica pelas 14h09, quase três horas depois.

A comissão de trabalhadores do INEM recusou ser “bode expiatório de falhas do Serviço Nacional de Saúde”, atribuindo à retenção de macas das ambulâncias nas urgências hospitalares a indisponibilidade de meios para socorro, como no caso do Seixal.

Fita do tempo da morte no Seixal

  • 11h20: o homem, de 78 anos, ligou pela primeira vez a pedir socorro ao INEM. Situação sido classificada como prioridade 3, que prevê o acionamento de meios em 60 minutos
  • 11h23: a fita do tempo regista, pelas 11h23, que a vítima tinha dado uma queda, mostrando-se agitado, confuso, sonolento e prostrado.
  • 12h48: apesar de ter sido considerada uma situação de prioridade 3, mais de uma hora depois, pelas 12h48, a fita indica que a Cruz Vermelha do Seixal não tinha ambulância, que as ambulâncias de Almada e Seixal estavam ocupadas.
  • 13h15: Associação Humanitária de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal foi contactada pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), tendo a corporação indicado que não tinha disponibilidade de ambulâncias, disse à Lusa o comandante Bento Brázio Romeiro.
  • 13h29: houve uma segunda chamada para o INEM a questionar a demora de meios.
  • 14h05: houve uma nova chamada e foi registado que a vítima estava em paragem cardiorrespiratória.
  • 14h09: foi enviada a viatura médica de Almada, que entretanto ficou livre.
