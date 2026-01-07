Geoestratégia. É "pouco provável" que EUA levem a cabo ações militares na Gronelândia

O coordenador do observatório de geoestratégia da Porto Business School considera, esta quarta-feira, "pouco provável" uma ação militar dos Estados Unidos na Gronelândia, apesar do território dinamarquês "estar identificado como particularmente relevante para a estratégia de segurança nacional" do país.

À Renascença, Jorge Rodrigues salienta que a Gronelândia, rica em recursos minerais - as chamadas terras raras - desempenha a "função de pivô em relação à geopolítica do Ártico", sendo relevante para o "controlo das rotas que possam vir a ser desenvolvidas entre o norte da América e a Europa".

"A China domina a cadeia de valor das terras raras, a Rússia domina as rotas do Ártico, e ambos procuram ocupar um pouco mais de espaço nesse sentido. Portanto, é justificável o interesse dos Estados Unidos", diz.

Ao mesmo tempo que reconhece que a a prioridades do Presidente dos Estados Unidos são "transacionais, orientadas para a questão económica e de recursos" o académico denota que Donald Trump " não pode esquecer a ligação que tem com os europeus e, nomeadamente, com a Dinamarca".

Para atender aos interesses dos EUA, o especialista em geopolítica antecipa que "poderá ser desenvolvida uma ação com um pouco mais de moderação e no sentido da movimentação de forças NATO para o território, não só a nível terrestre, mas sim também do controlo da dimensão aérea e naval, que poderá envolver, naturalmente, forças norte-americanas"

"Os Estados Unidos já tem uma base que poderá, obviamente, alargar para um outro conjunto de missões e, com isso, vir a cumprir as necessidades", elabora.

Operação norte americana na Venezuela é "sinal do fim da ordem internacional com base em regras"

Para Jorge Rodrigues, a operação levada a cabo pelas forças norte-americanas para retirar Nicolas Maduro da presidência da Venezuela "dá uma nova legitimidade" às aspirações Chinesas em Taiwan, por um lado, e dos objetivos dos russos com a invasão à Ucrânia.

"A projeção de poder fica perfeitamente identificada como a resolução dos problemas e é uma sinalização do fim da ordem internacional com base em regras em que o direito internacional público marcava as grandes decisões", afirma.



"Pequim pode evocar esse exemplo para justificar uma asfixia progressiva de Taiwan", afetando "as suas rotas de abastecimento e de ligação com o exterior a nível tecnológico", aponta.

Relativamente às aspirações da Rússia, o antigo militar recorda que Moscovo aproveitou os ataques em Caracas para fazer uma " imediata analogia com a invasão da Ucrânia", demonstrando "a direção estratégica de Vladimir Putin".

Jorge Rodrigues salienta que "o tempo a favorece" a Rússia nas negociações com os Ucranianos, mediadas pelos Estados Unidos, para alcançar a paz no leste da Europa. A ação norte americana pode ser "mais um motivo" para que as partes fiquem mais tempo à mesa de negociações, alcançando ganhos territoriais, explica.

Divisão dos 27 sobre operação na Venezuela demonstra que a "Europa não é relevante a nível de geopolítica global"

Questionado sobre o aparente silêncio da União Europeia sobre a situação no país latino-americano, o académico sublinha que, mais do que esse silêncio, fez-se mais uma vez notar União Europeia muito dividida".

"Tivemos posições como a espanhola criticando-a diretamente e de alguma forma servindo-se para mediar, alinhando-se com a América Latina. Por outro lado, tivemos posições como a italiana em que houve de alguma forma uma certa compreensão em relação à ação desenvolvida pela administração Trump. Depois no meio tivemos a francesa, alemã e do Reino Unido, que tentaram apelar ao respeito pelo direito internacional, mas não criticando diretamente a ação desenvolvida pela administração Trump", elabora.



"Mais uma vez fica demonstrado que a Europa não é relevante a nível de geopolítica global, que Donald Trump definitivamente não está muito preocupado com os seus parceiros, e que a desenvolver qualquer tipo de ações primeiro desenvolve depois o que fala com os europeus", continua.

Para o especialista, a Europa "corre atrás do prejuízo", mas "nunca a conseguindo fazer parte da mesa em que é decidido as grandes estratégias a nível global", algo que acredita só ser possível através de quando o bloco "falar a uma só voz no exterior e for capaz de arriscar".