Homem detido por tentativa de homicídio em parque de caravanas em Albufeira

Um homem de 72 anos foi detido por suspeitas de tentativa de homicídio de um outro, de 71 anos, num parque de caravanas onde residiam temporariamente em Albufeira, no Algarve, revelou esta quarta-feira a Polícia Judiciária.

"A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Sul, com a colaboração da GNR de Albufeira, deteve um cidadão estrangeiro suspeito da prática de um crime de homicídio na forma tentada, ocorrido no passado dia 6 de janeiro, na localidade de Albufeira", informou a PJ em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo a organização policial responsável pela investigação criminal em Portugal, a vítima, também de nacionalidade estrangeira, e o agressor envolveram-se em confronto físico, no interior do parque de caravanas onde residiam temporariamente, "em resultado de desavenças antigas e em consequência de uma audiência de julgamento que ocorrera no tribunal de Albufeira na manhã desse dia, envolvendo os dois intervenientes".

A PJ refere na nota que, durante o confronto, o suspeito detido, munido de uma faca, "desferiu dois golpes na zona torácica e abdominal da vítima", que foi em seguida assistida no Hospital de Faro.

O detido vai agora ser presente a um primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coação, estando o inquérito deste caso a ser dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Albufeira.