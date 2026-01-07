Mais de metade dos alunos com origem imigrante já sentiu discriminação na escola

Os casos em que estão envolvidos professores ascendem a 35% e os relativos a assistentes operacionais são 10,9%.

A maioria (46,6%) das situações de discriminação denunciadas envolve apenas alunos e cerca de um terço (32,8%) dos que afirmam ter sido discriminados por colegas não especificam o motivo da discriminação, indicando 30,4% as "características e aparência física", 24,2% a "cor da pele" e 19,1% o "território de origem".

A socióloga disse que este é "um dos estudos mais extensos" sobre a questão, tendo sido inquiridos 935 alunos.

"Trata-se de uma elevada incidência, que revela a persistência de comportamentos discriminatórios no contexto escolar" , assinala o estudo "Inclusão ou discriminação? Da análise dos resultados escolares às estratégias para o sucesso dos alunos com origem imigrante" , coordenado por Sílvia de Almeida, do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, da Universidade Nova de Lisboa.

Mais de metade (55,7%) dos alunos com origem imigrante afirma ter sentido discriminação na escola, perceção que é maior (70,6%) entre os de primeira geração, indica um estudo que é discutido esta quarta-feira numa conferência "online".

A investigação foi realizada ao longo de dois anos letivos (2022/2023 e 2023/2024) "em nove escolas com elevada percentagem de alunos com origem imigrante (OI)", três no concelho de Sintra, três no concelho da Amadora e três no concelho de Lisboa", e em turmas do 9.º ano de escolaridade.

Nas escolas abrangidas pelo estudo os alunos portugueses com progenitores portugueses (NP) representam 39% do total e são os que se sentem mais incluídos na escola, afirmando cerca de 90% "sentir-se "muito" ou "completamente" incluídos na escola". Apresentam, em média, melhores resultados escolares.

"Os alunos [de origem imigrante] de 1.ª geração e 2.ª geração sentem-se menos incluídos: cerca de 47% dos alunos de 1.ªG e 21% dos de 2.ªG indicam sentir-se "nada" ou "pouco" incluídos na escola", segundo o estudo, no qual participaram mais de 1.400 pessoas, entre alunos, professores, diretores e assistentes operacionais.

Sílvia de Almeida defendeu a necessidade de o fenómeno da discriminação em contexto escolar ser monitorizado a nível nacional e lamentou que nunca tenham sido "avaliadas (...) a eficácia das medidas do guia para a prevenção e combate à discriminação racial nas escolas" criado há perto de quatro anos pelo extinto Alto Comissariado para as Migrações e que "procurava explicar o que era o racismo e aconselhava boas práticas às escolas, na sala de aula, e inclusive também recursos pedagógicos para essa prevenção".

"O facto de não existirem mecanismos para monitorizar a discriminação é o aspeto mais negativo em termos dos obstáculos para que a escola seja uma instituição capaz de, já não direi erradicar, mas pelo menos mitigar estes atos discriminatórios de que os alunos são alvo", considera a investigadora.

Concluindo que "a escola tem um papel central na construção de trajetórias de sucesso e de coesão social", o estudo alerta que, "sem uma resposta estrutural à diversidade cultural crescente, as desigualdades tendem a reproduzir-se e a aprofundar-se ao longo do percurso educativo".

E defende ser necessário o reforço de políticas educativas ainda mais direcionadas para o acolhimento e inclusão.