Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 07 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Morais Sarmento demite-se da presidência da FLAD

07 jan, 2026 - 11:08 • Lusa

Nuno Morais Sarmento invoca falta de condições pessoais e de saúde para continuar no cargo.

A+ / A-

O presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), Nuno Morais Sarmento, apresentou a demissão, que foi aceite, na passada segunda-feira, invocando falta de condições pessoais e de saúde, anunciou esta quarta-feira a organização.

Num comunicado hoje divulgado, a FLAD refere que, num ano em que serão comemorados os 250 anos da independência dos Estados Unidos, e "face à exigência do cargo", Morais Sarmento "entendeu não poder, neste momento, garantir as condições pessoais e de saúde necessárias".

"Por este motivo, o presidente da FLAD pediu para cessar as atuais funções", indica a mesma nota.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 07 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)