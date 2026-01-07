“O PM e ministra da Saúde já teriam sido chamados a Belém”, se Jorge Pinto fosse Presidente

Jorge Pinto, candidato apoiado pelo Livre na corrida à Presidência da República, garante que as mortes por falhas no socorro já deviam ter dado origem à tomada de medidas urgentes e levado tanto a ministra da Saúde como o primeiro-ministro a Belém para prestarem esclarecimentos. "Eu não estou confortável de viver num país onde uma pessoa espera mais de três horas pelos serviços de emergência e acaba por falecer. Este não é o Portugal que merecemos e o SNS que merecemos”, disse, referindo-se ao caso de um homem que morreu na terça-feira enquanto esperava por assistência médica. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui





O candidato lamentou ainda que a inflação faça com que o investimento na saúde anunciado seja reduzido quando comparado com 2024. “Ninguém pode esperar mais de três horas por um serviço de emergência!” Jorge Pinto garantiu que, como Presidente da República, teria tomado outras medidas: "O primeiro-ministro e ministra da Saúde teriam sido chamados a Belém par explicar como é possível isto acontecer". O candidato apoiado pelo Livre comentava assim a morte de um homem, de 78 anos, no Seixal que, depois de ligar ao INEM, foi triado com prioridade três (P3 — urgente) o que implica que o envio de ambulância devia ter acontecido no espaço de uma hora. No entanto, acabou por acontecer passadas três horas, tendo o individuo acabado por morrer.