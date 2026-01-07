Ouvir
“O PM e ministra da Saúde já teriam sido chamados a Belém”, se Jorge Pinto fosse Presidente

07 jan, 2026 - 14:04 • Liliana Monteiro

Candidato do Livre às presidenciais diz que morte de homem que esperou três horas por uma ambulância não é de "um Portugal que todos os portugueses merecem".

A+ / A-

Jorge Pinto, candidato apoiado pelo Livre na corrida à Presidência da República, garante que as mortes por falhas no socorro já deviam ter dado origem à tomada de medidas urgentes e levado tanto a ministra da Saúde como o primeiro-ministro a Belém para prestarem esclarecimentos.

"Eu não estou confortável de viver num país onde uma pessoa espera mais de três horas pelos serviços de emergência e acaba por falecer. Este não é o Portugal que merecemos e o SNS que merecemos”, disse, referindo-se ao caso de um homem que morreu na terça-feira enquanto esperava por assistência médica.

O candidato lamentou ainda que a inflação faça com que o investimento na saúde anunciado seja reduzido quando comparado com 2024. “Ninguém pode esperar mais de três horas por um serviço de emergência!”

Jorge Pinto garantiu que, como Presidente da República, teria tomado outras medidas: "O primeiro-ministro e ministra da Saúde teriam sido chamados a Belém par explicar como é possível isto acontecer".

O candidato apoiado pelo Livre comentava assim a morte de um homem, de 78 anos, no Seixal que, depois de ligar ao INEM, foi triado com prioridade três (P3 — urgente) o que implica que o envio de ambulância devia ter acontecido no espaço de uma hora. No entanto, acabou por acontecer passadas três horas, tendo o individuo acabado por morrer.

“O meu nome vai estar no boletim de voto”

Jorge Pinto aproveitou para esclarecer que não abandonará a candidatura, depois de no debate com os 11 candidatos ter dito que não seria por sua causa que António José Seguro não seria Presidente da República.

“Já disse várias vezes, vou até ao fim. Se ontem (no debate de todos os candidatos) não fui suficientemente claro, e bem interpretado, deixem-me sê-lo agora: eu vou até ao fim!”, garantiu.

O candidato do Livre explicou que se mantém fiel ao que disse quando anunciou a candidatura. “Portugal precisa de quem se comprometa a defender a Constituição quando esta a ser ameaçada. Este é um tema que me move e continuo a dizer que é por isso que vou estar no boletim de voto no dia 18 de janeiro.”

O esclarecimento surge depois de quarta-feira à noite, no debate da RTP, a sua declaração — “não será por mim que António José Seguro não será Presidente da República” — ter dado a entender que poderia desistir para dar mais força a uma candidatura unida de esquerda.

