Posto de transformação volta a arder em Bragança deixando ruas sem luz

07 jan, 2026 - 08:49 • Lusa
O posto de transformação que ardeu, há menos de um mês, em Bragança e deixou parte da cidade sem luz, voltou a arder esta terça-feira, ao final do dia.
O comandante dos bombeiros de Bragança, Carlos Martins, adiantou, à Lusa, que o posto, situado na Avenida Sá Carneiro, voltou a arder, deixando parte desta avenida e ainda da avenida Abade Baçal sem luz.
A mesma fonte garantiu que a luz foi reposta "rapidamente".
Mais uma vez, a E-redes esteve no local para resolver o problema.
Está é a segunda vez que o posto de transformação arde. O mesmo aconteceu a 17 de dezembro, deixando várias ruas às escuras, como a Avenida Sá Carneiro, a Rua Sancho I, parte da rua do Loreto e também o bairro da Cocha.