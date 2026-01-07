Vem aí a depressão Goretti. Traz chuva e neve

A depressão Goretti vai marcar o estado do tempo nos próximos dias em Portugal continental, com chuva, vento e queda de neve, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

De acordo com o IPMA, esta quarta-feira será de céu geralmente muito nublado, com diminuição da nebulosidade a partir do meio da tarde. Estão previstos períodos de chuva fraca, passando a aguaceiros fracos e pouco frequentes a partir da manhã.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A neve poderá cair acima dos 600 metros de altitude, subindo a cota para os 1400 metros ao longo do dia. O vento será fraco a moderado, até 30 km/h, predominando do quadrante sul, podendo soprar por vezes forte no litoral oeste e nas terras altas, rodando para norte a partir da manhã. Há ainda previsão de formação de gelo em alguns locais do interior e uma pequena subida da temperatura.

O IPMA mantém nove distritos sob aviso amarelo devido ao tempo frio: Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro, até às 9h00 desta quarta-feira. As temperaturas mínimas deverão variar entre -1 grau na Guarda e 7 graus no Porto, enquanto as máximas oscilam entre os 8 graus na Guarda e os 16 graus em Faro.

A partir de quinta-feira, com a chegada da depressão Goretti, está prevista chuva em geral fraca, principalmente no Norte e Centro, tornando-se temporariamente moderada no Minho e no Douro Litoral a partir do final da tarde.

Em comunicado, o IPMA refere que a depressão Goretti tem “uma superfície frontal fria associada de atividade fraca a moderada, influenciando o estado do tempo no continente” durante a quinta e a sexta-feira.

Há também possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir da tarde. O vento será fraco a moderado do quadrante sudoeste, soprando por vezes forte na faixa costeira a norte do Cabo Carvoeiro e nas terras altas.

Na sexta-feira, após a passagem da frente fria, estão previstos aguaceiros fracos, que poderão ser de neve acima dos 1000 a 1200 metros de altitude. O vento rodará para o quadrante oeste, soprando por vezes forte nas terras altas, com rajadas que podem atingir os 75 km/h.