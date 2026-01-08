Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 08 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Meteorologia

Depressão Goretti traz chuva, vento e possibilidade de neve

08 jan, 2026 - 07:11 • Olímpia Mairos

Chuva mais intensa no Minho e Douro Litoral e queda de neve possível nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

A+ / A-

Portugal continental vai estar sob a influência da depressão Goretti esta quinta e sexta-feira, sistema que apresenta uma superfície frontal fria associada, com atividade fraca a moderada.

De acordo com o IPMA, a previsão para esta quinta-feira aponta para céu geralmente muito nublado em grande parte do território, embora no Algarve o céu deva apresentar-se, em geral, pouco nublado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A partir da manhã, são esperados períodos de chuva nas regiões Norte e Centro, que poderão tornar-se moderados no Minho e no Douro Litoral a partir do final da tarde. Há ainda a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, sobretudo a partir da tarde.

O vento será fraco a moderado, até 30 km/h, predominando de sudoeste, mas poderá soprar por vezes forte, até 40 km/h, na faixa costeira a norte do Cabo Carvoeiro e nas terras altas, especialmente a partir da tarde.

O IPMA prevê ainda a ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal, em especial na região Sul, bem como a formação de gelo ou geada em alguns locais do interior.

Quanto às temperaturas, as mínimas deverão variar entre -1 grau na Guarda e 7 graus no Porto e em Setúbal. Já as máximas vão oscilar entre 8 graus na Guarda e 16 graus em Setúbal.

A situação meteorológica deverá manter-se instável também na sexta-feira, com a depressão Goretti a continuar a influenciar o estado do tempo em Portugal continental.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 08 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)