Depressão Goretti traz chuva, vento e possibilidade de neve

Portugal continental vai estar sob a influência da depressão Goretti esta quinta e sexta-feira, sistema que apresenta uma superfície frontal fria associada, com atividade fraca a moderada.

De acordo com o IPMA, a previsão para esta quinta-feira aponta para céu geralmente muito nublado em grande parte do território, embora no Algarve o céu deva apresentar-se, em geral, pouco nublado.

A partir da manhã, são esperados períodos de chuva nas regiões Norte e Centro, que poderão tornar-se moderados no Minho e no Douro Litoral a partir do final da tarde. Há ainda a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, sobretudo a partir da tarde.

O vento será fraco a moderado, até 30 km/h, predominando de sudoeste, mas poderá soprar por vezes forte, até 40 km/h, na faixa costeira a norte do Cabo Carvoeiro e nas terras altas, especialmente a partir da tarde.

O IPMA prevê ainda a ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal, em especial na região Sul, bem como a formação de gelo ou geada em alguns locais do interior.

Quanto às temperaturas, as mínimas deverão variar entre -1 grau na Guarda e 7 graus no Porto e em Setúbal. Já as máximas vão oscilar entre 8 graus na Guarda e 16 graus em Setúbal.

A situação meteorológica deverá manter-se instável também na sexta-feira, com a depressão Goretti a continuar a influenciar o estado do tempo em Portugal continental.