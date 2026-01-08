Homem, de 30 anos, detido em França por tentar matar colega de trabalho em Elvas

Um homem de 30 anos, de nacionalidade estrangeira, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de tentativa de homicídio de um colega de trabalho, em 2021, em Elvas, no distrito de Portalegre, anunciou a força policial.

Em comunicado divulgado na quarta-feira ao final do dia, a PJ revelou que o alegado autor do crime de homicídio na forma tentada, sobre o qual pendia um mandado de detenção europeu, andava fugido desde julho de 2021.

"Na sequência da prática do crime, o suspeito terá inicialmente fugido para Espanha, vindo recentemente a ser localizado em França", indicou a PJ.

Na terça-feira, a PJ, através da Unidade de Cooperação Internacional, deslocou-se à cidade de Toulouse, em França, para transportar o cidadão estrangeiro para Portugal, após as autoridades francesas terem dado cumprimento ao mandado de detenção europeu.

Contactada esta quarta-feira pela agência Lusa, fonte do Ministério Público (MP) revelou que o suspeito tem 30 anos, enquanto a vítima, da mesma nacionalidade estrangeira, tem 45 anos.

Segundo o MP, os factos ocorreram em contexto laboral, quando os dois homens trabalhavam na campanha de apanha do tomate, em julho de 2021.

De acordo com o comunicado da PJ, "ambos envolveram-se em agressões mútuas na sequência de uma discussão por motivo fútil".

Contudo, "alguns minutos depois", o suspeito desferiu "três golpes de faca" no outro homem, "que o atingiram em zonas vitais do corpo, nomeadamente um na cabeça e dois na zona abdominal", pode ler-se no comunicado.

A PJ assinalou que o homem esfaqueado correu risco de vida, "que só a pronta assistência do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica] evitou".

O suspeito foi presente, na quarta-feira, ao Tribunal de Portalegre, que determinou a sua prisão preventiva, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Elvas, indicou à Lusa a fonte do MP.