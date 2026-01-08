Ouvir
Homem de 68 anos morre depois de quase uma hora à espera de socorro

08 jan, 2026 - 12:56 • Lusa

É o terceiro caso conhecido em pouco mais de 24 horas. Primeira chamada para o 112 aconteceu às 18h07 e a primeira ambulância foi acionada pelas 18h42.

Um homem de 68 anos morreu na quarta-feira em Tavira, depois de ter estado mais de uma hora a aguardar por meios de socorro, disse à Lusa fonte da família.

Segundo a fonte, a vítima sentiu-se mal ao final da tarde de quarta-feira, depois de ter ido à farmácia e consumido um xarope.

A fita do tempo desta ocorrência, a que a Lusa teve acesso, regista uma primeira chamada pelas 18h07, seguida de uma segunda chamada de socorro a questionar a demora dos meios.

A vítima foi inicialmente classificada como prioridade 2 (resposta em 18 minutos), passando a P1 (resposta imediata) aquando da terceira chamada dos familiares, que aconteceu pelas 18h47, informando que o homem já estava em paragem cardiorrespiratória.

A primeira ambulância foi acionada pelas 18h42.

Para o local foram igualmente enviados a viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Tavira, acionada pelas 18h49, uma unidade de apoio psicológico do INEM e a polícia.

Segundo a fonte familiar, os primeiros meios de socorro só chegaram ao local mais de uma hora depois do pedido inicial de socorro.

Este caso acontece depois de, na terça-feira, um homem de 78 anos ter morrido no Seixal, depois de ter estado quase três horas à espera de socorro e o caso de uma mulher, 60 anos, na Quinta do Conde.

Em relação a estes casos, o INEM descartou responsabilidades do instituto, atribuindo o atraso à falta de meios e retenção de macas das ambulâncias nos hospitais.

