Homem procurado no Cazaquistão por falsificação e burla detido no Funchal

Um cidadão estrangeiro, de 47 anos, procurado pelas autoridades judiciárias do Cazaquistão, foi detido esta quarta-feira no Funchal pela Polícia Judiciária (PJ), no âmbito de um mandado de detenção internacional pelos crimes de falsificação de documentos e burla.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) informa que a detenção foi realizada através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, após a localização do suspeito em território nacional.

“Sobre o cidadão em causa pendia um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades do Cazaquistão”, refere a PJ.

Os factos remontam a 2023 e estão relacionados com um esquema fraudulento associado a empréstimos concedidos por uma empresa detida pelo agora arguido.

Segundo a investigação, o suspeito recorria à falsificação de documentos para alterar a finalidade dos contratos de crédito, levando mais de mil pessoas a suportar juros “claramente superinflacionados”.

A Polícia Judiciária adianta que “as vítimas eram induzidas em erro quanto às condições reais dos empréstimos”, o que terá resultado em prejuízos financeiros significativos. No Cazaquistão, os crimes em causa podem ser punidos com uma pena máxima de 10 anos de prisão.

Após a detenção, o homem foi presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, extensão da Madeira, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva. O detido ficará agora a aguardar os ulteriores termos do processo de extradição.