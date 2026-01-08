IGAS abre inquéritos a mortes de pessoas à espera de socorro em Sesimbra e Tavira

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) abriu esta quinta-feira dois inquéritos para apurar as circunstâncias que envolveram as mortes de uma mulher em Sesimbra e de um homem em Tavira enquanto esperavam por socorro.

A IGAS refere em comunicados sobre os dois casos que os processos têm "como objeto a qualidade dos serviços prestados" aos utentes "na perspetiva da prontidão" e investigar os factos relativos às ocorrências.

Uma mulher, com cerca de 60 anos, que estava em paragem cardiorrespiratória morreu na quarta-feira na Quinta do Conde, em Sesimbra, após esperar mais de 40 minutos por socorro, avançou esta quinta-feira a Renascença.

O socorro acabou por chegar através de uma ambulância dos Bombeiros de Carcavelos, que se deslocaram à Margem Sul.

“A chamada que chega ao Corpo de Bombeiros de Carcavelos dá conta de uma possível dispneia, com uma vítima já sinusada. Nós saímos, demorámos cerca de 44 minutos a chegar ao local da vítima. Já sabíamos de antemão que, quando há uma dispneia com este quadro, que eventualmente quando lá chegássemos a vítima ia estar numa situação mais grave, foi o que aconteceu”, contou à Renascença o comandante da corporação, João Franco.



Também na quarta-feira, um homem de 68 anos morreu em Tavira, depois de ter estado mais de uma hora a aguardar por meios de socorro, disse à Lusa fonte da família.

Segundo a fonte, a vítima sentiu-se mal ao final da tarde de quarta-feira, depois de ter ido à farmácia e consumido um xarope.

Na terça-feira, um homem no Seixal após aguardar três horas por uma ambulância. A IGAS e o Ministério Público também abriram inquéritos a este caso.