Incêndio em garagem em Paços de Ferreira deixa mais de 100 pessoas desalojadas

08 jan, 2026 - 10:13 • Redação
Um incêndio que deflagrou na noite de quarta-feira numa garagem em Paços de Ferreira provocou três feridos leves e deixou cerca de 111 pessoas desalojadas.
O alerta para a ocorrência foi dado às 22h51.
Foram registados três feridos leves por inalação de fumo que foram assistidos no local e ficaram desalojadas mais de uma centena de pessoas - 111, sefundo avançou à Renascença o comandante dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira, António Barbosa.
O comandante avança que os desalojados não estariam todos em casa no momento em que o incêndio começou, pelo que o número de 111 é uma estimativa.
Além dos danos na estrutura do edifício, 15 veículos foram totalmente consumidos pelas chamas e outros 17 foram parcialmente atingidos. Há também quatro motos atingidas pelas chamas e uma quinta totalmente destruída.
Até ao momento, desconhece-se a causa do incêndio, mas António Barbosa diz que as suspeitas apontam para um veículo em concreto que terá começado arder.
O regresso das pessoas às suas habitações ainda está a ser avaliado pela Câmara de Paços de Ferreira.
No local estiveram nove veículos dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira, 33 bombeiros, uma viatura da GNR de Freamunde e uma de Paços de Ferreira, com três operacionais cada.
O incêndio foi dado como extinto às 4h46.