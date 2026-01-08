Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 08 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Incêndio em garagem em Paços de Ferreira deixa mais de 100 pessoas desalojadas

08 jan, 2026 - 10:13 • Redação

O incêndio foi dado como extinto às 4h46. Quinze veículos foram totalmente consumidos pelas chamas e outros 17 foram parcialmente atingidos. Há também quatro motos atingidas pelas chamas e uma quinta totalmente destruída.

A+ / A-

Um incêndio que deflagrou na noite de quarta-feira numa garagem em Paços de Ferreira provocou três feridos leves e deixou cerca de 111 pessoas desalojadas.

O alerta para a ocorrência foi dado às 22h51.

Foram registados três feridos leves por inalação de fumo que foram assistidos no local e ficaram desalojadas mais de uma centena de pessoas - 111, sefundo avançou à Renascença o comandante dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira, António Barbosa.

O comandante avança que os desalojados não estariam todos em casa no momento em que o incêndio começou, pelo que o número de 111 é uma estimativa.

Além dos danos na estrutura do edifício, 15 veículos foram totalmente consumidos pelas chamas e outros 17 foram parcialmente atingidos. Há também quatro motos atingidas pelas chamas e uma quinta totalmente destruída.

Até ao momento, desconhece-se a causa do incêndio, mas António Barbosa diz que as suspeitas apontam para um veículo em concreto que terá começado arder.

O regresso das pessoas às suas habitações ainda está a ser avaliado pela Câmara de Paços de Ferreira.

No local estiveram nove veículos dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira, 33 bombeiros, uma viatura da GNR de Freamunde e uma de Paços de Ferreira, com três operacionais cada.

O incêndio foi dado como extinto às 4h46.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 08 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)