INEM lamenta morte de utente e avança com auditoria interna

O presidente do INEM, Luís Cabral, afirmou esta quinta-feira não ter conhecimento oficial da morte de uma mulher, com cerca de 60 anos, na Quinta do Conde, no concelho de Sesimbra, num alegado caso de demora no socorro de emergência. Numa resposta enviada à Renascença, o INEM lamenta a morte desta utente e diz que vai avançar com uma auditoria interna. A assistência à vítima terá sido prestada pelos Bombeiros Voluntários de Carcavelos, no concelho de Cascais, a cerca de 35 quilómetros do local da ocorrência. À entrada para uma reunião com a Liga de Bombeiros Portugueses, Luís Cabral afirmou não ter recebido qualquer notificação interna sobre o caso. "Está-me a transmitir uma informação da qual eu ainda não tenho qualquer tipo de notificação interna. Eu não posso estar agora a comentar todas as situações", começou por dizer. O presidente do INEM garantiu, no entanto, que a situação será analisada caso venha a ser confirmada. "Se há alguma dessas notícias, irei ter o cuidado de a averiguar e iremos, enquanto INEM, dar a notícia que tivermos que dar sobre essa matéria. Neste momento, não tenho informação para lhe poder responder sobre isso", acrescentou.

INEM divulga cronologia da ocorrência na Quinta do Conde e confirma auditoria interna O INEM “lamenta o falecimento da utente” e confirma que se encontra a “auditar os procedimentos internos associados à ocorrência” registada esta quarta-feira na Quinta do Conde, no concelho de Sesimbra, lamentando o falecimento da utente. Em resposta à Renascença, o instituto sublinha que a atuação seguiu os procedimentos definidos e divulgou a fita do tempo da resposta de emergência, desde a chamada para o 112 até à ativação dos meios disponíveis. Fita do tempo da ocorrência 13h43 – É efetuada a chamada para o 112.

A situação é triada pelo CODU como P2 – muito urgente .

– É efetuada a chamada para o 112. A situação é triada pelo CODU como . Após a triagem inicial – O CODU já dispunha de informação sobre a inexistência de ambulâncias disponíveis no distrito de Setúbal .

– O CODU já dispunha de informação sobre a . 14h01 – O Comando Sub-Regional da Grande Lisboa da ANEPC disponibiliza uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Carcavelos.

– O Comando Sub-Regional da Grande Lisboa da disponibiliza uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Carcavelos. 14h06 – A situação é retriada pelo CODU , com alteração da prioridade para P1 – emergente .

– A situação é , com alteração da prioridade para . Nesse momento – As VMER mais próximas (Setúbal, Barreiro e Almada) encontravam-se ocupadas em ocorrências igualmente classificadas como P1 .

– As VMER mais próximas (Setúbal, Barreiro e Almada) encontravam-se . 14h37 – A equipa dos Bombeiros Voluntários de Carcavelos, já no local, informa que a utente se encontra em paragem cardiorrespiratória .

– A equipa dos Bombeiros Voluntários de Carcavelos, já no local, informa que a utente se encontra em . 14h42 – A VMER de Setúbal, entretanto disponível, é acionada para a ocorrência. O INEM afirma que, tal como numa situação registada no dia anterior na Margem Sul do Tejo, cumpriu a sua função, salientando que a resposta não foi mais eficaz devido à indisponibilidade de meios de emergência naquela região. O instituto sublinha ainda que ambas as ocorrências são alheias ao sistema de triagem por prioridades do CODU, garantindo que esse sistema “funcionou de acordo com os procedimentos definidos”. O INEM conclui reiterando que está a proceder a uma auditoria interna para apurar todos os factos relacionados com a ocorrência.