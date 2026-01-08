Morte à espera do INEM. Ministério Público avança com inquérito e autópsia

O Ministério Público vai avançar com a instauração de um inquérito à morte de um homem de 78 anos no Seixal, depois de esperar quase três horas pela assistência do INEM, confirmou a Renascença junto de fonte oficial.

O Ministério Público determinou, ainda, a realização de uma autópsia ao corpo do idoso.

O INEM já abriu um uma auditoria para perceber o que falhou e a Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) está a investigar a qualidade do serviço, na perspetiva da prontidão, enquanto o sindicato dos técnicos de emergência pré-hospitalar aponta culpas ao novo modelo de triagem.



O presidente do INEM diz que não há nada a apontar ao modelo de triagem, que o doente em questão foi classificado com o grau de urgência adequado.

De acordo com Luís Cabral, o problema foi a falta de meios, já que não havia ambulâncias disponíveis na Margem Sul por estarem retidas em diferentes unidades de saúde.

De acordo com a fita do tempo desde caso, a primeira chamada para o INEM foi feita às 11h23. A viatura médica de Almada, que entretanto ficou livre, só foi enviada quase três horas depois da primeira chamada.

