Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 08 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Morte à espera do INEM. Ministério Público avança com inquérito e autópsia

08 jan, 2026 - 09:50 • João Malheiro

Homem de 78 anos morreu depois de esperar quase três horas pelo INEM.

A+ / A-

O Ministério Público vai avançar com a instauração de um inquérito à morte de um homem de 78 anos no Seixal, depois de esperar quase três horas pela assistência do INEM, confirmou a Renascença junto de fonte oficial.

O Ministério Público determinou, ainda, a realização de uma autópsia ao corpo do idoso.

O INEM já abriu um uma auditoria para perceber o que falhou e a Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) está a investigar a qualidade do serviço, na perspetiva da prontidão, enquanto o sindicato dos técnicos de emergência pré-hospitalar aponta culpas ao novo modelo de triagem.

O presidente do INEM diz que não há nada a apontar ao modelo de triagem, que o doente em questão foi classificado com o grau de urgência adequado.

De acordo com Luís Cabral, o problema foi a falta de meios, já que não havia ambulâncias disponíveis na Margem Sul por estarem retidas em diferentes unidades de saúde.

De acordo com a fita do tempo desde caso, a primeira chamada para o INEM foi feita às 11h23. A viatura médica de Almada, que entretanto ficou livre, só foi enviada quase três horas depois da primeira chamada.

Homem morre após três horas à espera do INEM. O que sabemos?
Homem morre após três horas à espera do INEM. O que sabemos?
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 08 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)