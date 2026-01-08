MP investiga caso de bebé que sofreu ferimentos na creche da Misericórdia de Valongo

O Ministério Público está a investigar o caso de uma bebé de sete meses que alegadamente sofreu ferimentos, em outubro, na creche da Santa Casa da Misericórdia de Valongo, revelou hoje à Lusa fonte da Procuradoria-Geral da República.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

"Confirma-se a existência de inquérito relacionado com a matéria em referência. O mesmo encontra-se em investigação e sujeito a segredo de justiça", respondeu a PGR.

O Correio da Manhã escreve na sua edição de hoje que a "menina sofreu vários hematomas na cara (bochechas, nariz, testa, queixo e sobrancelhas) depois de ter sido, alegadamente, agredida no interior da creche" da Santa Casa.

Ainda segundo aquele diário, a criança "foi deixada sozinha numa sala e duas educadoras e uma auxiliar ausentaram-se".

Em comunicado, a Santa Casa da Misericórdia de Valongo, no distrito do Porto, confirma a ocorrência de 27 de outubro, envolvendo uma bebé de sete meses, revelando que "de imediato foram acionados os procedimentos internos adequados, tendo sido prestados os primeiros socorros à criança e efetuada a comunicação à família, que se deslocou, prontamente, às instalações".

A instituição assinala que, logo após o conhecimento dos factos, "instaurou o competente processo disciplinar, tendo sido suspensa preventivamente uma trabalhadora", não precisando se é alguma das duas educadoras ou a auxiliar, e que o processo se encontra em "fase de recolha de prova e de apuramento dos factos".

Após "lamentar profundamente" o sucedido e expressar "total solidariedade para com a criança e respetiva família", a Santa Casa sublinha que a Creche Infantário "funciona há cerca de 30 anos, sem registo de ocorrências semelhantes, gozando de reconhecimento público e bom nome".