Mulher morre na Quinta do Conde depois de esperar mais de 40 minutos por socorro

Uma mulher na casa dos 60 anos morreu esta quarta-feira, na Quinta do Conde, no concelho de Sesimbra, em mais um alegado caso de demora no socorro de emergência. A assistência foi prestada pelos Bombeiros Voluntários de Carcavelos, no concelho de Cascais, a 35 quilómetros da ocorrência. O caso foi inicialmente revelado pela corporação através das redes sociais.

“A chamada que chega ao Corpo de Bombeiros de Carcavelos dá conta de uma possível dispneia, com uma vítima já sinusada. Nós saímos, demorámos cerca de 44 minutos a chegar ao local da vítima. Já sabíamos de antemão que, quando há uma dispneia com este quadro, que eventualmente quando lá chegássemos a vítima ia estar numa situação mais grave, foi o que aconteceu”, conta à Renascença o comandante da corporação. João Franco esclarece que “foram prestados os cuidados possíveis, mas não foram suficientes para manter a senhora viva” e acrescenta que “se existisse um meio de socorro ou alguém com capacidades para fazer suporte de vida mais precocemente, a probabilidade de sobrevivência era maior do que o que realmente aconteceu”.