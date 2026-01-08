Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 09 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Crime

PJ detém em Vila Real suspeitos de homicídio procurados pelo Brasil

08 jan, 2026 - 14:07 • Olímpia Mairos

Suspeitos, de 27 e 32 anos, são acusados de um crime ocorrido em 2021 no Estado de Minas Gerais e aguardam decisão do Tribunal da Relação de Guimarães.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Vila Real, um homem e uma mulher procurados pelas autoridades brasileiras pela alegada prática de um crime de homicídio, ocorrido em janeiro de 2021, no Brasil.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ refere que a detenção foi efetuada pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, “no cumprimento de dois mandados de detenção internacionais emitidos pela INTERPOL”.

Segundo a investigação, os factos remontam a 27 de janeiro de 2021 e ocorreram numa rua do município de Alpercata, no Estado de Minas Gerais, Brasil. Os suspeitos deslocavam-se num motociclo quando, alegadamente, “efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima, uma mulher, provocando-lhe a morte”, explica a mesma fonte.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 27 e os 32 anos, vão ser presentes ao Tribunal da Relação de Guimarães.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 09 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)