PJ detém em Vila Real suspeitos de homicídio procurados pelo Brasil

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Vila Real, um homem e uma mulher procurados pelas autoridades brasileiras pela alegada prática de um crime de homicídio, ocorrido em janeiro de 2021, no Brasil.

Em comunicado, a PJ refere que a detenção foi efetuada pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, “no cumprimento de dois mandados de detenção internacionais emitidos pela INTERPOL”.

Segundo a investigação, os factos remontam a 27 de janeiro de 2021 e ocorreram numa rua do município de Alpercata, no Estado de Minas Gerais, Brasil. Os suspeitos deslocavam-se num motociclo quando, alegadamente, “efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima, uma mulher, provocando-lhe a morte”, explica a mesma fonte.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 27 e os 32 anos, vão ser presentes ao Tribunal da Relação de Guimarães.