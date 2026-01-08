Retenção de macas no Garcia de Orta está a prejudicar socorro a doentes urgentes

O presidente da Câmara do Seixal diz que a retenção de macas no Hospital Garcia de Orta está a prejudicar o socorro a doentes urgentes e estabelece uma relação causa-efeito com a morte do homem de 78 anos, na terça-feira, quando esperava quase três horas pela assistência do INEM.

À Renascença, Paulo Silva refere que a situação é inconcebível" e diz que vai pedir uma audiência com a ministra da Saúde.

O autarca sublinha que, apesar de ter sido projetado para responder às necessidades dos concelhos de Almada e Seixal, o hospital Garcia de Orta "não consegue".

"O hospital foi projetado para servir uma população de 200 mil pessoas e, atualmente, os dois concelhos têm quase 400 mil pessoas", aponta.

"E o que é que acontece? Quando as ambulâncias chegam ao hospital, ficam lá muito tempo paradas, à espera que lhes devolvam as macas. Isto é o grande constrangimento", realça.

Por isso, o autarca reivindica "a necessidade e a urgência da construção de um hospital no concelho do Seixal".

"Se já houvesse, haveria um serviço mais rápido e conseguia-se que as ambulâncias respondessem mais facilmente às necessidades da população", reitera.