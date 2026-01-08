Torres Vedras: homem detido por posse ilegal de armas e maus-tratos a animal de companhia

Um homem de 45 anos foi detido, no concelho de Torres Vedras, por posse ilegal de armas e maus-tratos a animais de companhia. A detenção foi efetuada pelo Comando Territorial de Lisboa da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de Torres Vedras.

A ação teve início na sequência de uma denúncia relacionada com maus-tratos a um canídeo. No âmbito das diligências policiais, os militares da Guarda realizaram duas buscas, uma domiciliária e outra a um anexo, que culminaram na detenção do suspeito.

Durante a operação foram apreendidas 116 munições, cinco armas brancas, duas armas de fogo e duas armas de ar comprimido.

Foi ainda recolhido um canídeo que apresentava sinais evidentes de maus-tratos, tendo sido encaminhado para o Canil Municipal de Torres Vedras.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Torres Vedras.

Em comunicado, a GNR recorda que, de acordo com o Regime Jurídico das Armas e Munições, a detenção, transporte ou guarda de armas sem a devida autorização constitui crime.

A Guarda sublinha ainda que a proteção e salvaguarda dos animais é uma preocupação permanente, apelando à denúncia de situações de maus-tratos ou abandono através da Linha SOS Ambiente e Território, disponível pelo número 808 200 520.