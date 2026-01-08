Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 08 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Torres Vedras: homem detido por posse ilegal de armas e maus-tratos a animal de companhia

08 jan, 2026 - 10:27 • Olímpia Mairos

Suspeito, de 45 anos, foi detido pela Guarda Nacional Republicana após denúncia de maus-tratos a um canídeo; animal foi encaminhado para o Canil Municipal.

A+ / A-

Um homem de 45 anos foi detido, no concelho de Torres Vedras, por posse ilegal de armas e maus-tratos a animais de companhia. A detenção foi efetuada pelo Comando Territorial de Lisboa da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de Torres Vedras.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A ação teve início na sequência de uma denúncia relacionada com maus-tratos a um canídeo. No âmbito das diligências policiais, os militares da Guarda realizaram duas buscas, uma domiciliária e outra a um anexo, que culminaram na detenção do suspeito.

Durante a operação foram apreendidas 116 munições, cinco armas brancas, duas armas de fogo e duas armas de ar comprimido.

Foi ainda recolhido um canídeo que apresentava sinais evidentes de maus-tratos, tendo sido encaminhado para o Canil Municipal de Torres Vedras.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Torres Vedras.

Em comunicado, a GNR recorda que, de acordo com o Regime Jurídico das Armas e Munições, a detenção, transporte ou guarda de armas sem a devida autorização constitui crime.

A Guarda sublinha ainda que a proteção e salvaguarda dos animais é uma preocupação permanente, apelando à denúncia de situações de maus-tratos ou abandono através da Linha SOS Ambiente e Território, disponível pelo número 808 200 520.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 08 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)