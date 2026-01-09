Associação considera insuficiente aumento de 10% nas verbas para ensino especial

A Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (Aeep) considerou esta sexta-feira insuficiente o aumento de 10% das verbas atribuídas aos colégios de educação especial com contrato de cooperação, face à sua "asfixia financeira".

Em comunicado, a Aeep refere que o aumento intercalar de 10% (65,13 euros por aluno) "é insuficiente para as necessidades imediatas", uma vez que "as escolas de ensino especial vivem em asfixia financeira e estão numa situação limite".

Segundo a associação, "o valor final do aumento pode ser feito no âmbito da revisão do enquadramento da educação inclusiva" e terá de ser "justo e adequado", mas sublinha que "o valor intercalar tem de ser superior".

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação anunciou na quinta-feira, em comunicado, que vai aumentar em 10% as verbas atribuídas aos colégios de educação especial com contrato de cooperação, esclarecendo que este reforço tenta colmatar as dificuldades financeiras sentidas pelas escolas.

A "atualização intercalar de 10%" tem efeitos retroativos a 1 de janeiro deste ano.

O valor do financiamento mensal por aluno passa de 651,26 euros para 716,39 euros nestes colégios, que funcionam como extensão da rede pública quando esta não dispõe de respostas adequadas para as necessidades dos alunos.

A tutela, que reconheceu que os colégios de educação especial com contrato de cooperação não tiveram qualquer atualização do seu financiamento entre 2008 e 2023, prevê a fixação definitiva de um novo valor para o financiamento mensal por aluno, dependente da revisão em curso do enquadramento da educação inclusiva.

Representantes de cinco colégios da zona de Lisboa manifestaram-se esta semana, alertando para o risco de colapso financeiro das instituições, que poderão ter de encerrar portas, deixando cerca de meio milhar de crianças e jovens sem escola.

O Governo já tinha aprovado, no final de outubro, uma resolução do Conselho de Ministros para aumentar em quase três milhões de euros as verbas destinadas aos estabelecimentos de ensino particular de educação especial, bem como às cooperativas e associações da área.

Com esta decisão, o Governo prevê gastar neste ano letivo 12,6 milhões de euros com o ensino especial.