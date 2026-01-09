Ouvir
Bombeiro agredido com muleta em Porto de Mós

09 jan, 2026 - 20:54 • Lusa

Associação de bombeiros condena agressão "inaceitável" contra soldado da paz.

Um bombeiro da corporação de Mira de Aire foi agredido esta sexta-feira por um popular quando prestava socorro num acidente rodoviário no concelho de Porto de Mós (Leiria), afirmou o comandante.

O comandante dos Voluntários de Mira de Aire, Hélder Gonçalves, explicou que meios da corporação foram acionados para um acidente, um veículo pesado que tombou na Estrada Nacional 243, em Alvados, tendo um popular, “após ter sido alertado para se afastar do local, para os bombeiros fazerem o seu trabalho, dado com uma muleta num deles”.

“O bombeiro foi transportado para o hospital de Leiria com a suspeita de ter um traumatismo no nariz”, adiantou à agência Lusa Hélder Gonçalves.

Do acidente não resultaram feridos.

O acidente ocorreu pelas 14h15 e às 17h30 a estrada ainda estava cortada ao trânsito nos dois sentidos para remoção do camião e da carga, desperdícios de tecido, acrescentou Hélder Gonçalves.

Associação de bombeiros condena agressão "inaceitável"

A Fénix - Associação Nacional de Bombeiros e Agentes de Proteção Civil (ANBAPC) condenou a agressão "absolutamente inaceitável" contra o bombeiro que prestava cuidados a vítimas de um acidente rodoviário.

"Trata-se de um ato absolutamente inaceitável e condenável, que representa uma grave afronta, não apenas ao profissional agredido, mas a todos os bombeiros e agentes de proteção civil que, diariamente, colocam a sua integridade física e a sua vida ao serviço da comunidade", refere a nota de repúdio da associação sobre a ocorrência no concelho de Porto de Mós.

Para a associação, os factos devem ser "rigorosamente apurados pelas autoridades competentes" e os agressores responsabilizados nos termos da lei.

Na nota, a Fénix manifestou total solidariedade com o bombeiro e desejou-lhe uma rápida e plena recuperação.

A Fénix sublinhou ainda que a violência contra quem salva vidas constitui um atentado aos valores fundamentais de civismo, respeito e solidariedade que devem reger a sociedade.

