Buscas na Câmara de Aveiro por suspeita de "prevaricação e violação de regras urbanísticas"

09 jan, 2026 - 12:17 • Cristina Nascimento

O inquérito é tutelado pelo Departamento de Invetigação e Ação Penal Regional do Porto.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) fez esta sexta-feira buscas na Câmara Municipal de Aveiro. A informação é avançada pela PJ, em comunicado.

De acordo com a nota, a operação tinha por objetivo dar "cumprimento de mandados de busca na Câmara Municipal de Aveiro" para recolher "diversos elementos probatórios relevantes para o esclarecimento dos factos sob investigação".

Em causa está a suspeita de "crimes de prevaricação e violação de regras urbanísticas", que poderão ter passado por "decisões e procedimentos adotados em alterações de instrumentos de ordenamento do território".

Ainda de acordo com a nota, o inquérito é tutelado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal Regional do Porto.

Atualmente, a Câmara Municipal de Aveiro é liderada por Luis Souto Miranda, eleito pelo PSD.

