Conselho de Estado limita agenda de Mendes e Ventura no sexto dia de campanha

Henrique Gouveia e Melo e João Cotrim Figueiredo devem-se cruzar esta sexta-feira numa feira em Aveiro, no sexto dia de campanha para as eleições presidenciais em que Marques Mendes e André Ventura participam no Conselho de Estado.

O ex-chefe do Estado-Maior da Armada e o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal escolheram as conhecidas festividades aveirenses para ações de campanha, coincidindo na Feira de São Gonçalinho ao final da tarde.

Gouveia e Melo também janta em Aveiro, no final de uma jornada que começa com uma visita ao Mercado Municipal de Viana do Castelo logo às 08:30. Depois, visita o Paço dos Duques de Bragança e contacta com a população no centro histórico de Guimarães, antes de fazer o mesmo em Braga.

Já Cotrim Figueiredo começa o dia na Nelo, empresa líder mundial em caiaques e canoas de alto desempenho, em Vila do Conde, mantendo-se no distrito do Porto para uma visita à Universidade Sénior da Senhora da Hora, em Matosinhos.

Em dia de Conselho de Estado convocado por Marcelo Rebelo de Sousa, os conselheiros Luís Marques Mendes e André Ventura têm uma agenda mais reduzida, com o líder do Chega a limitar-se a uma arruada em Sobral de Monte Agraço.

Já o candidato apoiado por PSD e CDS-PP também arranca a agenda no distrito de Lisboa, com uma visita à Associação Social dos Idosos da Amoreira, em Alcabideche e, à noite, tem um jantar com apoiantes na Lousã.

Em Coimbra estarão também o sindicalista André Pestana, para uma iniciativa em defesa de um Serviço Nacional de Saúde, António Filipe e António José Seguro.

O candidato apoiado pelo PCP tem ali um comício à hora de jantar, chegando a Coimbra após uma jornada iniciada em Lisboa, num encontro com trabalhadores e agentes da Cultura e que inclui ainda uma sessão pública na Biblioteca Municipal de Aveiro.

Também Seguro termina o sexto dia oficial de campanha em Coimbra, onde tem uma sessão dedicada à igualdade ao fim da tarde, depois de passar pela Figueira da Foz, e outra no Pavilhão Centro de Portugal à noite.

A primeira ação do dia do candidato apoiado pelo PS é em Gavião, no distrito de Portalegre.

Se a ex-líder do BE Catarina Martins elegeu Lisboa, onde visitará uma escola e o Laboratório Mulheres e Saúde, para concentrar a sua agenda – assistirá ainda ao concerto de Ano Novo em Almada -, Jorge Pinto vai percorrer mais de três centenas de quilómetros entre Viana do Castelo e Miranda do Douro.

O candidato apoiado pelo Livre, que começa a jornada na Grassa – Grupo de Ação de Solidariedade Social de Antas, vai visitar a Associaçon de Lhéngua i Cultura Mirandesa, antes de participar num lanche transmontano.

Os portugueses elegem o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa em 18 de janeiro, numas eleições com recorde (11) de candidatos e cuja segunda volta, a realizar-se, decorrerá a 08 de fevereiro.

A campanha eleitoral, que arrancou no domingo, termina em 16 de janeiro.