Falta de médicos fecha urgência de obstetrícia e ginecologia do hospital de Beja

09 jan, 2026 - 21:45 • Lusa

A urgência de ginecologia e obstetrícia do hospital de Beja vai estar encerrada nas noites de sábado e domingo por falta de médicos. Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo confirma encerramento por duas noites consecutivas.

A urgência obstétrica e ginecológica do Hospital de Beja vai estar encerrada entre as 20h00 de sábado e as 08h00 de segunda-feira, devido à falta de médicos, foi hoje divulgado.

Num comunicado publicado na sua página oficial, consultada pela agência Lusa, a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) anunciou o fecho da Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e do Bloco de Partos do Hospital Dr. José Joaquim Fernandes, em Beja, durante dois períodos de 12 horas.

O serviço vai estar indisponível entre as 20h00 de sábado e as 08h00 de domingo, e entre as 20h00 de domingo e as 08h00 de segunda-feira. A ULSBA justificou a decisão com a impossibilidade de completar a escala médica prevista.

"Não foi possível completar a escala médica", indicou a ULSBA.

Apesar da suspensão da urgência externa, "a urgência interna destas especialidades vai continuar a ser assegurada nestes períodos de encerramento", garantiu uma fonte da unidade local de saúde, em declarações à Lusa.

A ULSBA reforçou que, nestes períodos, os utentes não devem dirigir-se ao hospital, devendo antes contactar a linha de apoio do SNS 24 (808 24 24 24) ou o 112, em caso de emergência, para que sejam corretamente encaminhados de acordo com a gravidade da situação.

