INEM e Liga dos Bombeiros reforçam número de ambulâncias na península de Setúbal

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), António Nunes, avança à Renascença que vai ser reforçado o número de ambulâncias do INEM na península de Setúbal.

De acordo com António Nunes, serão mais quatro veículos a partir de sábado e nesta altura um dos veículos está já a funcionar na zona da Trafaria. Nas próximas horas, duas viaturas deverão seguir para Palmela e uma outra rumará ao Montijo ou a Amora.

António Nunes diz que está em análise, entra a LBP e o INEM a possibilidade de outras ambulâncias poderem servir a Grande Lisboa.

Neste caso, Nunes diz que o problema será mais difícil de ultrapassar, já que a emergência medica terá dificuldades em garantir o pagamento destes serviços. Segundo o presidente da LBP, “só com o aumento da dotação do INEM será possível ultrapassa esta situação".

"Ou o Governo aumenta as verbas do INEM ou o Ministério das Finanças aumenta para 3,5% os valores que o INEM recebe dos seguros”, precisa.

Para António Nunes, o verdadeiro problema da falta de meios de socorro está na falta de uma gestão organizada dos doentes nos hospitais.

“Enquanto não houver um sistema de evacuação inter-hospitalar ou pós-hospitalar, como há na gestão de transporte pré-hospitalar, nada se vai resolver a sério."

"O problema na maior parte dos hospitais é a gestão da ocupação da maca. Nós precisamos de tirar de cima das macas os doentes. É preciso criar gestores de macas nos hospitais, contratando pessoal auxiliar e contratando as ambulâncias para tirar os pacientes dos hospitais para casa ou para os lares ou para as instituições de solidariedade social", argumenta.

"Nós temos um sistema de atendimento pré-hospitalar montado, temos um sistema de transporte de pacientes não urgentes montado, mas não temos um sistema de evacuação inter-hospitalar e de transporte de altas de pacientes montado. Portanto, enquanto esse sistema não for montado, nós vamos ter estrangulamento sempre", enfatiza.´

"Anteontem, uma ambulância saiu de Lisboa foi ao Seixal buscar um doente e transportou para o hospital de Almada. Eram 10 para as quatro. Chegou a Lisboa às 10 da noite. Só fez um transporte. Esteve seis horas parada à porta do hospital do Garcia de Orta", exemplifica, para concluir: "Não há ambulâncias que resistam, porque se cada vez que eu faço um transporte que deve demorar 45 minutos ou uma hora, eu demoro seis..."

"Não posso estar permanentemente a colocar mais ambulâncias no terreno, sempre que falta uma. Se querem ambulâncias á porta do hospital, digam, que nós ficamos no quartel e mandamos para as ambulâncias”, remata.

