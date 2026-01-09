Linha Rosa. Trânsito sem "impedimentos" na baixa do Porto até ao São João, garante Metro

O novo presidente da Metro do Porto, Emídio Gomes, recusou esta sexta-feira comprometer-se com prazos sobre a conclusão da obra da Linha Rosa e remeteu explicações sobre eventuais derrapagens para a reunião pública de executivo municipal de dia 20. "Até ao São João [24 de junho], todos os impedimentos à superfície estarão solucionados. Sobre a obra, a entrada em funcionamento, no dia 20 terão notícias", disse Emídio Gomes exatamente num dos túneis que está em construção para dar corpo à Linha Rosa, numa visita para a qual a Metro e Câmara do Porto convidaram a imprensa. Em causa uma linha cujo percurso é totalmente subterrâneo entre São Bento e Casa da Música, no Porto, incluindo as estações intermédias de Hospital Santo António e Galiza, bem como um ramal de ligação ao tronco comum que, após vários atrasos, estava previsto estar pronta no primeiro trimestre deste ano. Insistindo no único compromisso com o qual poderia avançar é de que a Metro está a fazer os possíveis para que nos festejos de São João -- festa que se realiza em junho já no final do segundo trimestre do ano e às portas do segundo semestre -- não se sintam constrangimentos de obra à superfície, Emídio Gomes remeteu prazos e explicações sobre a operação comercial desta linha para dia 20.

"Nós temos agendada uma reunião para dia 20, daqui a 11 dias, com o executivo camarário. A administração da Metro foi chamada. Até por uma questão de respeito para com todos, sobre a data de conclusão da obra, nós diremos um prazo no dia 20 ao executivo camarário", referiu. Com um custo de pelo menos 304,7 milhões de euros, a Linha Rosa terá ligação às atuais estações de metro Casa da Música e São Bento. Também questionado sobre custos, investimentos e eventuais derrapagens, Emídio Gomes foi perentório: "No dia 20 serão dadas as explicações necessárias sobre essa matéria". A visita foi acompanhada pelo presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, que sobre estas matérias remeteu a resposta para a Metro do Porto, reconhecendo que, "embora a cidade esteja muito satisfeita por beneficiar no futuro desta linha, a cidade não está de facto satisfeita com os atrasos que têm ocorrido". "Aquilo que queremos, em primeiro lugar, é desimpedir de facto a via pública dos constrangimentos associados a esta obra que são muito significativos. Que têm sido, nos últimos anos, muito significativos. Esse é o nosso primeiro objetivo. Ficamos muito satisfeitos por haver já este compromisso e esta vontade por parte da Metro de ajudar a cidade de uma forma que, se calhar, não sentimos no passado", disse Pedro Duarte. Quanto a exigências para com o "segundo grande objetivo", a operação comercial da Linha Rosa, o autarca preferiu ser cauteloso.